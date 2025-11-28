Политолог Ландерова рассказал про историю Дня матери

История российского Дня матери началась задолго до официальной регистрации. Еще в Российской империи общественные движения предпринимали попытки популяризировать идею признания заслуг матерей. После распада Советского Союза общество вновь обратилось к традиционным ценностям и семейному укладу, осознавая необходимость восстановления уважения к семье и роли женщины-матери. Об этом РИАМО сообщила кандидат политических наук, доцент, член экспертного клуба «Дигория» Александра Ландерова.

Праздник, ставший символом искренней благодарности женщинам, посвятившим свою жизнь воспитанию детей, отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. День матери давно стал частью русской культуры и доброй традицией во всех регионах страны.

«В условиях демографического кризиса конца XX века возникла острая потребность поддерживать семью и укреплять семейные ценности. Именно тогда идея учреждения Дня матери приобрела особую значимость и востребованность среди населения. В 1990-е годы общественная инициатива движения „Комитета солдатских матерей России“ была поддержана церковными кругами, женскими парламентскими группами, международным фондом „Матери России“. Эти силы активно продвигали инициативу введения специального дня чествования матерей на государственном уровне», — сказала доцент.

Официально День матери был утвержден указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 30 января 1998 года (№ 120). Согласно этому документу, было установлено, что ежегодно в последнюю ноябрьскую неделю российские граждане будут благодарить матерей за труд и ежедневный героизм.

День матери сегодня

«Конец осени — это время подготовки к зимним холодам, сбора урожая и создания тепла и уюта в доме. В этот период особенно ярко проявляется роль женщины как хранительницы семейного очага», — отметила эксперт.

В ряде стран символами праздника являются цветы. Букеты роз, тюльпанов и гвоздик становятся выразителями чувств любви и почтения, передаваемых от поколения к поколению. В России символом стала незабудка, олицетворяющая память, нежность и вечную любовь.

Помимо цветов, каждый регион страны развивает собственные праздничные обычаи. Например, Аллея «Матери России», впервые появившаяся в 2014 году в столице Республики Ингушетия, посвящена всем российским матерям.

Поддержка материнства и детства

Со временем праздник приобрел статус важной социальной акции, направленной на поддержку материнства и детства. Ежегодно тысячи матерей получают государственные награды, признание и помощь от региональных властей и федеральных органов власти. Так, в Саратовской области еще в 2008 году был учрежден почетный знак губернатора «За достойное воспитание детей», который традиционно вручается в преддверии праздника.

Президент России Владимир Путин ежегодно поздравляет женщин страны с Днем матери, подчеркивая сакральное значение материнства. Поддержка института семьи, материнства и детства названа одним из ключевых направлений социально-экономической политики государства.

«День матери — важное событие, объединяющее разные слои населения, поддерживающее традиционные ценности и способствующее укреплению единства народа вокруг общего дела воспитания будущих поколений», — заключила Ландерова.

