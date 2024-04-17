Политолог Киселев разъяснил, откуда в США взялась тотальная слежка

Американцы никогда не питали иллюзий относительно наличия у их властей «хищного оскала», а тотальная слежка за бизнесом и гражданами в США давно стала обыденностью, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью Такеру Карлсону, что США пытались подкупить одного из сотрудников команды, чтобы он тайно внедрил в мессенджер инструменты для слежки.

«Наиболее явным для мировой общественности этот процесс стал во времена президента Буша-младшего и вице-президентства знаменитого Дика Чейни. Именно тогда разведывательное сообщество США получило беспрецедентную легально-оформленную монополию контроля частной жизни граждан», — сказал Киселев.

По словам политолога, так было продемонстрировано верховенство интересов американских спецслужб над любыми сказками про право, частную собственность и невмешательство в личную жизнь граждан.

Он подчеркнул, что Дурову повезло, ведь его «розовые очки» относительно «американского пути» разбились практически сразу и без серьезных потерь. И все это благодаря грубой работе оперативников ФБР, ощущение «безнаказанности которых вызывает оторопь».

«Разведке США уже недостаточно контролировать собственные СМИ и IT-технологии, дабы использовать их в своих целях. Маниакальная жажда тотальной слежки вынуждает ЦРУ и прочие ведомства вторгаться в разработки других государств и людей, наплевав на свои, якобы незыблемые, идеалы свободы», — добавил эксперт.