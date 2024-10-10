Политолог Юрманова: российская молодежь чаще выбирает «созидательные» профессии

В Москве с 8 по 11 октября проходит Фестиваль сельской молодежи. Стоит отметить, что в последние годы российские юноши и девушки все активнее выбирают так называемые «созидательные» профессии, среди которых выделяется сфера сельского хозяйства. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

«Это направление не только предоставляет возможности для самореализации, но и становится важным элементом социально-экономического развития сельских территорий», — отметила она.

Одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку молодежи в сельской местности, является программа Росмолодёжи и Российского союза сельской молодёжи (РССМ) «Кадры для села». Программа, получившая поддержку Президента России Владимира Путина, направлена на формирование нового образа села, где молодые люди смогут реализовать свои идеи и проекты.

Проект «Кадры для села» включает в себя комплекс мероприятий, таких как онлайн-курсы для начинающих предпринимателей и конкурсы по бизнес-планированию. Участники имеют возможность создать собственные стартапы и получить поддержку инвесторов для реализации крупных инновационных проектов.

«На мой взгляд, это не только стимулирует экономическую активность на селе, но и способствует формированию сообщества молодых предпринимателей», — подчеркнула Юрманова.

Еще одной важной инициативой является программа «Молодой специалист на селе», которая направлена на возвращение молодежи в сельскую местность. Программа предлагает государственную помощь квалифицированным молодым работникам, включая обеспечение жильем и предоставление субсидии для улучшения жилищных условий.

Молодые специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, также могут рассчитывать на финансовую поддержку. Например, в Красноярском крае предусмотрена социальная выплата на обустройство в размере 1 млн рублей. Для получения этих средств необходимо несколько лет проработать на сельскохозяйственном предприятии.

«Считаю, что такие программы как „Кадры для села“ и „Молодой специалист на селе“, создают новые возможности для молодежи, позволяя им не только развивать свои карьерные амбиции, но и вносить вклад в развитие своих регионов. С активной поддержкой государства молодые люди смогут не только улучшить свою жизнь, но и внести значимый вклад в развитие сельских территорий нашей страны», — резюмировала политолог.