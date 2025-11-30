Политолог Юрманова рассказала об истории Дня матери

История Дня матери уходит корнями в 1990-е годы. В это время женские советы в составе Союза женщин России начали активно продвигать идею празднования Дня матери, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

Первые шаги к официальному признанию праздника были сделаны в республиках Башкортостан и Саха (Якутия), а также в Челябинской области, где он был введен по решению региональных властей в 1993 году. В 1998 году праздник получил официальное утверждение на уровне всей страны, и с тех пор его отмечают в последнее воскресенье ноября.

Символом Дня матери в России стала незабудка — цветок, олицетворяющий преданность и бескорыстную любовь. По народной легенде, мать путешественника попросила гусляра доставить своему сыну букет незабудок, чтобы они пробудили в нем память о ней. На взгляд эксперта, этот трогательный символ подчеркивает важность связи между матерью и ребенком, а также значимость семейных уз.

«Хочу отметить, что важной традицией, связанной с Днем матери, стало создание „Аллеи Матери России“, заложенной в 2014 году в городе Магас — столице Республики Ингушетия. Это первая аллея в стране, посвященная российским женщинам-матерям, и она стала символом уважения и почитания материнства», — сказала Юрманова.

В День матери во многих регионах России проводятся церемонии награждения многодетных матерей и тех, кто добился особых успехов в воспитании детей. Например, звание «Мать-героиня» присуждается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручается семьям с 7 и более детьми. В отдельных регионах существуют свои уникальные награды: в Тюменской области и Башкирии вручают орден «Материнская слава» за достойное воспитание 5 и более детей, а в Санкт-Петербурге можно получить почетное звание «За заслуги в воспитании семей». В Вологодской области многодетным матерям присуждается медаль Материнства трех степеней.

«Считаю, что благодаря разнообразным региональным традициям этот праздник обретает уникальные черты в каждом уголке страны, что делает его еще более значимым для всех россиян», — отметила эксперт.

По словам политолога, День матери в России — это не просто праздник, а важное событие, которое объединяет семьи и напоминает о значимости материнской любви и заботы. С каждым годом он набирает популярность и привлекает внимание к вопросам материнства и семьи.

