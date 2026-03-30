Политолог Дудчак объяснил визит Зеленского в страны Персидского залива

Украинская сторона сообщила, что в ходе визита Зеленский намерен обсудить вопросы безопасности и поделиться опытом противодействия беспилотникам, которые, по утверждению Киева, применяются в регионе.

Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак высказал свою оценку целей поездки.

«В путешествии по странам Персидского залива Зеленского отправила большая нужда в деньгах и вооружениях. Однако, что он может предложить, и на что готовы пойти эти страны, является большим вопросом. Сообщают, что Зеленский наподписывал соглашения с Саудовской Аравией, с Бахрейном, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Но это все меморандумы. Меморандум – это такой документ, от подписания которого и до получения каких‑то материальных ценностей или реального совместного производства может пройти много времени. Это документы о намерениях. Соответственно, это долгий путь. Страны Персидского залива не отказали Зеленскому в приеме. Выслушали его. Но на что он надеется? На поставки вооружения из этих стран? Вряд ли. Системы ПВО в настоящее время нужны самим этим странам. Финансирование Киева страны Персидского залива осуществлять не будут. С чего бы это вдруг? Вероятно, больше всего Зеленского интересуют поставки топлива. Есть серьезные проблемы с обеспечением топливом техники ВСУ. Но что может в ответ предложить Зеленский? Опыт и «гениальные» технологии в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами? Но все это скорее на словах, чем на практике. Вместе с тем, действия Зеленского могут иметь негативных последствий больше, чем позитивных. Иран уже считает Украину врагом и частью вражеской коалиции и не исключает возможности нанесения ударов по территории, подконтрольной Киеву. Тем не менее, прокатился Зеленский, и уже хорошо. Видимо, на родине ему быть не очень хочется», — сообщил Дудчак.

По словам эксперта, соглашения, подписанные в регионе, носят рамочный характер и не гарантируют быстрой финансовой или военной поддержки.

