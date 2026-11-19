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Политкоманда Трампа опубликовала в X видео с логотипом RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о публикации ролика с логотипом телеканала на странице политической команды президента США Дональда Трампа в соцсети X.

В ролике Трамп пожимает руки президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

«Политкоманда Трампа опубликовала наше видео в X с логотипом RT. У них там 2,5 млн подписчиков. Вот тебе и санкции», — написала Симоньян в Telegram.

Ранее Трамп встретился с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

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