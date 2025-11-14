Политика Леонида Гозмана* приговорили к 10 годам колонии

Он был заочно осужден по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Уголовное дело суд рассмотрел в общем порядке в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск. Было установлено, что за границей Гозман*, осознавая, что прямая трансляция идет на одном из видеохостингов и доступна всем для просмотра, дал интервью зарубежному изданию и публично оправдал терроризм.

С учетом позиции столичной прокуратуры г суд приговорил Гозмана* к 10 годам заключения, который он будет отбывать в колонии общего режима. Также его лишают права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в Сети, на 5 лет.

*Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.