Политика Леонида Гозмана* приговорили к 10 годам колонии
Фото - © РИА Новости
2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор политику Леониду Гозману*, его приговорили к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Он был заочно осужден по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Уголовное дело суд рассмотрел в общем порядке в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск. Было установлено, что за границей Гозман*, осознавая, что прямая трансляция идет на одном из видеохостингов и доступна всем для просмотра, дал интервью зарубежному изданию и публично оправдал терроризм.
С учетом позиции столичной прокуратуры г суд приговорил Гозмана* к 10 годам заключения, который он будет отбывать в колонии общего режима. Также его лишают права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в Сети, на 5 лет.
*Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.