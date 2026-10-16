Politico: интриги усилили раскол в партии фон дер Ляйен перед выборами

В Европейской народной партии обострились разногласия перед выборами руководства. Politico 16 октября связала конфликт с интригами и анонимным письмом против одного из кандидатов, сообщает газета «Известия» .

Партию возглавляет Манфред Вебер, в нее входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Голосование за заместителей председателя намечено на 20 октября.

«В четверг вечером Politico получила анонимное письмо, якобы отправленное кандидатом в вице-председатели Анджеем Галицким, в котором коллеги, по-видимому, призывали отклонить кандидатуру португальца Себастьяна Бугалью», — сообщила газета.

В офисе Бугалью отказались от подробных комментариев и заявили, что политик не намерен реагировать на поддельные сообщения от его имени.

По данным пяти источников Politico, конкурирующие группы распространяют компрометирующие сведения друг о друге, чтобы повлиять на голосование. Вебер пытался снизить напряженность и убедить некоторых кандидатов отказаться от участия, но не добился результата.

Ситуацию осложнили необходимость обеспечить гендерный баланс в руководстве и появление новых претендентов. Их участие нарушило прежние договоренности о распределении постов.

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