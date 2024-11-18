Полина Гагарина убрала коньяк из райдера после скандала с Глюкозой

Российская певица Полина Гагарина исключила коньяк и виски из своего райдера после скандального выступления Глюкозы в Красноярске , сообщает Baza .

Полгода назад у артистки вместе с сырными и мясными тарелками в райдере значились 12-летний виски, шампанское Ruinart за 25 тыс. рублей, бутылка коньяка Courvoisier VSOP (0,5 л). Но после истории со странным выступлением певицы Глюкозы, когда она не могла попасть в ноты, ходила по кругу и задавала странные вопросы, в райдере Гагариной произошли изменения.

Там остались только красное вино Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белое вино Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc. Остальной райдер певицы можно назвать стандартным.

При этом 11 млн рублей нужно будет заплатить заказчикам за рекламную съемку с участием Гагариной, также следует выкупить права на размещение (один месяц стоит 22 млн рублей).