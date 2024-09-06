Поликлиника в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа готова на 78%

Поликлиника на 1 тыс. посещений в смену для детей и взрослых в ЖК «Пригород Лесное» готова на 78%. Соцобъект возводят в Ленинском городском округе за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Строительные работы выполняются в соответствии с установленным графиком. Готовность объекта составила 78%. Всего на площадке ежедневно задействовано 83 человека. В настоящий момент выполняются отделочные работы на 3 и 4 этажах: осуществляется укладка линолеума, установка межкомнатных дверей, монтаж потолков и покраска стен. Ведутся работы по установке смесителей и сантехники. Также ведутся работы по благоустройству территории: строители уже закончили установку наружней навигации, сейчас осуществляется планировка газонов и нанесение плодородного грунта, завершается устройство проездов и пешеходных дорожек.

В четырехэтажной поликлинике площадью 7,5 тыс. кв. м оборудуют изолированные входы в детское и взрослое отделения. На первом этаже каждого блока предусмотрены гардеробная, регистратура, кабинеты забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс. Во взрослом блоке откроется аптечный пункт.

В поликлинике будут вести приемы как врачи общей практики, так и профильные специалисты: гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, ортопеды, ревматологи, травматологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, стоматологи, логопеды и другие. Помимо кабинетов терапевтов и узких специалистов в здании разместятся блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. В детском блоке оборудуют массажный кабинет на три кушетки и кабинет лечебной физкультуры на восемь человек с душевыми и раздевалками.

Здание будет соответствовать принципу доступной среды. Для комфорта передвижения маломобильных групп населения входы разместятся в один уровень с землей, а коридоры и дверные проемы будут иметь комфортную ширину. В каждом отделении поликлиники появятся лифты и специальные санузлы. На прилегающей территории оборудуют 87 машино-мест, шесть из которых будет предусмотрено для маломобильных групп населения.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — крупнейший в Московском регионе проект группы «Самолет». Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в 7 км от МКАД, и находится в окружении крупных лесничеств. Проект хорошо подходит для семей с детьми: на его территории уже построено пять детских садов в общей сложности на 1800 мест и две школы суммарно для 2 200 учеников. Помимо поликлиники на 1000 посещений в смену, сейчас ведется строительство двух школ каждая для 1100 учеников и детского сада для 250 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.