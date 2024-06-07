Полезные лекции проведут на площадках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади и Тверском бульваре состоятся интересные тематические встречи и полезные лекции, сообщает пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Выступят хедлайнеры фэшн-индустрии — Катя Голден, Ксения Шипилова, Алексей Сухарев, а также дизайнеры и амбассадоры известных брендов. Они расскажут об уходе за кожей, как подобрать свой стиль и самопрезентовать себя, как правильно выбрать одежду и парфюм. По вечерам на площадках играют топовые московские DJ.

С 5 по 9 июня на фестивале проводят различные лекции, питчинги и мастер-классы. Кроме того, хедлайнеры в рамках тематики мероприятия «Модная столица. Готовимся к выпускному» помогают бывшим школьникам уверенно вступить в новый жизненный этап.

Тверская площадь

В пятницу в 13:00 звездный визажист Мила Клименко разъяснит, как запустить свой косметический бренд. В 16:00 блогер Эмилия Данилевская научит принимать себя и приобретать уверенность в своих силах.

Еще в этот день в 17:00 представитель отечественной марки косметики Виктория Казарцева расскажет, как влиять на рост ресниц уходовыми средствами с пептидами и подбирать среди них подходящие по составу.

8 июня в 13:00 профессор Виктория Андреева назовет минусы пластической хирургии, в 14:00 блогер Аня Ру озвучит планы на свой выпускной и обсудит с гостями чек-лист идеальной вечеринки. В 16:00 в рамках беседы стилист и ведущий канала «Модный подкаст» Алексей Сухарев перечислит, какие силуэты, ткани, образы попали в тренд текущего сезона. В 17:00 стилист, блогер и телеведущий Гоша Карцев перечислит типичные ошибки в создании образа на выпускной.

9 июня в 15:00 модель и блогер Катя Голден покажет наиболее удачные позы для фотографий и пояснит, как всегда эффектно выглядеть в кадре. В 17:00 нейропарфюмер и ароматный траблшутер Владислава Кочелаева расскажет, можно ли привлечь внимание благодаря парфюму.

Еще прозвучат DJ-сеты от звезд: 18:00 до 21:00 в пятницу пластинки крутит Матвей Версов, 8 июня — Дмитрий Тамахин, а 9 июня — Давид Explash.

Тверской бульвар

В пятницу здесь рассказывают о причинах высыпаний на лице, психологии стиля, правилах ухода за различными типами тканей. В 15:00 гости узнают, как собрать образ с блестками на выпускной и самостоятельно сделать актуальную прическу.

8 июня в 12:00 специалисты объяснят тонкости ухода за кожей летом. Потом можно будет подобрать себе идеальные скрабы и масла. В 13:30 пройдет мастер-класс по цветотипированию.

9 июня в 12:15 эксперты покажут, как выглядит идеальный летний макияж, в 13:00 составят карты аутентичности образа. В 15:00 преподаватели расскажут о стилистике парфюма и основах парфюмерного этикета. А в 17:00 станет известно, как правильно и безопасно защищать кожу от солнца.