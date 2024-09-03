Покупательница квартиры Ларисы Долиной требует, чтобы певица съехала из жилья

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Мать-одиночка Полина Лурье, которая стала обладателей квартиры Ларисы Долиной, подала встречный иск в суд, а также потребовала, чтобы исполнительница съехала из жилья, сообщает SHOT .

​Лариса Александровна попыталась в судебном порядке признать сделку о продаже квартиры недействительной. Если суд примет сторону певицы, то Долина получит недвижимость назад, однако возместит новой собственнице 112 млн рублей.

Однако новая владелица 5-комнатной квартиры в Хамовниках настаивает на законности совершенной под давлением мошенников сделки.

Ранее 68-летняя народная артистка РФ попросила взять ее под госзащиту из-за сообщений с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, дочери и внучки. Угрозы Долиной поступают с конца августа в Telegram.