Покупатели «Золотого яблока» заявили о сбое в доставке заказов

Жители нескольких российских регионов пожаловались на сбой в доставке заказов из «Золотого яблока». Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам взволнованных клиентов, они не могут узнать статус своего заказа на сегодняшнюю дату. Отменить его также не получается. Пользователи отмечают, что обращение в поддержку и на горячую линию не помогают.

Некоторые клиенты пишут гневные комментарии под последним постом компании в Telegram. Однако на связь с пользователями так никто и не выходит.

По словам людей, они ждали заказы на рабочем месте. Теперь они не знают, придет к ним курьер вечером или нет.

