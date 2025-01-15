Покупателей секс-игрушек хотят проверять через Госуслуги

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Роскомнадзор готов изучить законопроекты о проверке маркетплейсами возраста клиентов через «Госуслуги». Проверять возраст покупателя предлагается перед показом ему продукции для взрослых, в том числе интимных товаров, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости .

Ведомство ответило на соответствующий запрос сенатора Совета Федерации Артема Шейкина. Ранее парламентарий попросил РКН через Госуслуги проверять возраст людей, которые хотят приобрести товары для взрослых, чтобы эта продукция не попала к детям.

«Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке», — заявлено в письме, подписанном заместителем главы Роскомнадзора Милошем Вагнером.

Сенатор Шейкин считает, что с проверкой возраста покупателей такой продукции получится минимизировать «риск случайного или несанкционированного доступа» несовершеннолетних к интимной продукции.