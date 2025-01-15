Покупателей секс-игрушек хотят проверять через Госуслуги
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Роскомнадзор готов изучить законопроекты о проверке маркетплейсами возраста клиентов через «Госуслуги». Проверять возраст покупателя предлагается перед показом ему продукции для взрослых, в том числе интимных товаров, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Ведомство ответило на соответствующий запрос сенатора Совета Федерации Артема Шейкина. Ранее парламентарий попросил РКН через Госуслуги проверять возраст людей, которые хотят приобрести товары для взрослых, чтобы эта продукция не попала к детям.
«Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке», — заявлено в письме, подписанном заместителем главы Роскомнадзора Милошем Вагнером.
Сенатор Шейкин считает, что с проверкой возраста покупателей такой продукции получится минимизировать «риск случайного или несанкционированного доступа» несовершеннолетних к интимной продукции.