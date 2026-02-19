Покупка халяльной продукции сама по себе не является грехом, однако верующим лучше по возможности выбирать привычные для них продукты, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

Он отметил, что сейчас в магазинах на товарах пишут, где какая пища. Поэтому от халяльной продукции лучше отойти. Однако, если человек вкушает с молитвой, еду можно перекрестить и благословить.

«Мы тоже, бывает, ездим в поездки на Святую землю, в Израиль, в Иерусалим. Живем в израильских гостиницах и приходим там на трапезы. Нам что дают, то мы едим, в принципе. Что делать? Что Бог освятил, нельзя почитать какой-то скверной. Все освящается крестом, молитвой», — отметил он.

Священнослужитель подчеркнул, что в подобных ситуациях важнее внутреннее отношение человека и молитвенный настрой, чем сама маркировка продукта.

