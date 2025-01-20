Покрытие футбольного поля заменят на искусственное в Лыткарине

В рамках капитального ремонта стадиона «Полет» покрытие футбольного поля заменят на искусственное. Внешне это покрытие будет неотличимо от натурального, сообщает пресс-служба администрации округа Лыткарино.

«За натуральным полем требуется постоянный уход: регулярная стрижка, чистка, частый полив. Дети могут заниматься на нем не более 2 раз в неделю, иначе от поля ничего не останется. Искусственная трава менее прихотлива и выдерживает большие нагрузки, не стаптывается во время занятий спортом», — отметил заместитель главы г. о. Лыткарино Евгений Забойкин.

Помимо обновленного поля, на стадионе появятся современные беговые дорожки, освещение, трибуны на 700-1000 мест, раздевалки для команд и тренерского состава с необходимыми удобствами. Кроме того, планируется установка спортивных площадок для баскетбола и волейбола. В проекте также учтено асфальтирование территории и создание парковочных мест для автобусов и зрителей.

Разработка проекта завершится до конца декабря 2024 года, после чего начнется утверждение в государственных инстанциях. Контракт на выполнение работ действует до 31 декабря 2025 года, однако предполагается завершение строительства в сентябре–октябре 2025 года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.