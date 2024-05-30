Покос травы во дворах и на общественных пространствах стартовал в Люберцах

Администрация городского округа Люберцы сообщила о старте покоса травы. Он будет произведен в парках, вдоль дорог и возле торговых точек.

«Заросшие территории создают неблагоприятный внешний вид и служат рассадником для вредных насекомых, поэтому муниципальное учреждение „Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства“ и все управляющие компании включились в работу по покосу травы. Постоянно осуществляется контроль за тем, чтобы на тех участках, где трава перерастает оперативно, выходили косцы и проводилась работа», — рассказал заместитель главы городского округа Люберцы Константин Карпов.

За содержание территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании. По словам Константина Карпова, для этого все они имеют необходимое количество оборудования: электрические газонокосилки и ручные триммеры. Вдоль дорог работы проводятся механизированным способом с помощью тракторов и специального навесного оборудования.

Оставить заявку на проведение этих работ можно на портале «Добродел» или обратиться в управляющую компанию многоквартирного дома.

«Но есть жители, которые не хотят, чтобы косили траву. Считают, что необходимо оставлять природу в первозданном виде. Во всех ситуациях стараемся находить компромиссные решения», — отметил Константин Карпов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.