В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.

Как показали результаты, мечты о будущем меняются вместе с миром. Если раньше целые поколения детей вдохновляла профессия космонавта, сегодня их воображение захватывают технологии, творчество и помощь другим. 17% детей хотят стать IT-специалистами или робототехниками (15% в 2024 году), 13% — врачами (9% в 2024), 10% —художниками или дизайнерами (6% в прошлом году), 9% мечтают о карьере блогера (в 2024 году — 4%). Юридическая сфера, работа в полиции, а также учителем привлекают по 5% маленьких россиян (столько же в прошлом году). Чуть меньше — 4% детей — мечтают о профессиях, связанных с путешествиями, актерской карьерой, научной деятельностью и военной службой, 3% заявили о желании посвятить свою жизнь музыке, стилю или дизайну, авиации, поиску пропавших людей. Профессия космонавта остается символичной и уважаемой: о ней мечтают 2% детей.

«День космонавтики — это праздник великих мечтателей. Те, кто первыми вышли в космос, однажды просто очень сильно этого захотели. Сегодня дети мечтают не только о космосе, но и о покорении новых горизонтов на Земле — в науке, технологиях, медицине. Эти мечты также требуют долгого пути и поддержки со стороны семьи. И мы видим, что всё больше родителей осознанно подходят к этому — формируют финансовую подушку и делают накопления на образование детей», — сказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.

Исследование также показало, что 87% родителей поддерживают профессиональные мечты своих детей. А 42% уже начали или планируют начать формировать накопления на их образование: 20% участников опроса откладывают деньги уже сейчас, 22% —собираются начать это делать в ближайшее время.

Из тех, кто уже формирует накопления, 57% ежемесячно направляют до 10% дохода на образовательные цели, а 26% — от 10 до 20%.Программы накопительного страхования жизни становятся надёжным инструментов, который позволяет родителям двигаться к этой цели уверенно и системно.