Поклонный крест погибшим участникам СВО установили в Одинцовском округе

Большой поклонный крест в память о погибших участниках СВО высотой около четырех метров появился в деревне Дунино Одинцовского округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Местные жители установили его за свой счет на месте археологического комплекса «Дунинское городище».

«Мы надеемся, что поклонный крест защитит это историческое место и водоохранную зону от незаконной застройки. В деревню Дунино часто приезжают туристы из столицы и городов Подмосковья. Здесь чистый воздух и красивая природа. Можно по предварительной записи попасть на экскурсию. Туристам предлагают прогуляться по местам обороны Москвы», — поделилась местная жительница Наталья Полякова.

Во время Великой Отечественной войны в деревне Дунино на берегу Москвы-реки располагался оборонительный комплекс. В декабре 1941 года с этой точки советские войска начали контрнаступление в Битве за Москву. В Дунино также располагались медицинские части, куда с передовой доставлялись раненые военнослужащие. Некоторые укрепления сохранились по сей день: окопы, земляные ходы сообщения, стрелковые ячейки, пулемётные гнёзда.

В памятные даты здесь устраивают реконструкции боевых сражений и выставки находокпоисковых отрядов Одинцовского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.