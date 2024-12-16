Поклонный крест освятили на месте гибели российской журналистки Дарьи Дугиной

На месте гибели российской журналистки Дарьи Дугиной освятили поклонный крест. Мероприятие было приурочено к ее дню рождения и ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, передает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов призвал помнить о наследии Дарьи Дугиной и хранить память о ней.

«Дарья — яркий интеллектуал и смелый человек. Она всегда была на войне — той, которая ведется не оружием, а словом. Мысль может быть опаснее пули и снаряда. Это хорошо понимали враги, которые цинично и жестоко забрали ее жизнь», — подчеркнул Андрей Иванов.

Напомним, что российская журналистка, политолог и общественный деятель Дарья Дугина трагически погибла 20 августа 2022 года в результате террористического акта. Дарья Дугина активно участвовала в политической жизни страны и работала редактором информационного портала «Царьград», а также сотрудничала с рядом других СМИ. Всвоих публикациях она часто затрагивала темы политики, культуры и философии, поддерживая идеи традиционного общества.

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