Показательные выступления собак-поисковиков состоятся в парке 850-летия Москвы

сегодня в 10:33

В парке 850-летия Москвы 23 июня проведут показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «ЛизаАлерт». Мероприятие состоится в рамках проекта «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщается на официальным сайте мэра столицы.

Кинологи-волонтеры поделятся информацией об организации «ЛизаАлерт», породах собак-поисковиков. Также гости узнают об особенностях работы с питомцами, смогут сделать снимки на память и задать интересующие вопросы. Помимо этого, волонтеры расскажут, как присоединиться к поисковому отряду.

Выступление состоится 23 июня в 18:00 на площадке проекта «Питомцы в Москве». Вход на мероприятие свободный.

Команды тренируют кинологические расчеты для сдачи аттестации по правилам ДПСО «ЛизаАлерт». После этого они отправляются на выезды.