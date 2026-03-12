Показать, что это не угроза: как приучить собаку не бояться бытовой техники

Для собаки естественно с подозрением относиться к шумным и непонятным предметам вроде бытовой техники в доме. Но если вовремя не сформировать нейтральную ассоциацию с работой бытовой техники, то со временем у питомца может выработаться настоящая фобия. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как приучить собаку к этим звукам.

«Не стоит забывать, что у собак весьма чувствительный слух, и громкие звуки могут приносить им настоящий дискомфорт. Также весьма трудно объяснить питомцу, зачем вы используете фен, тем более направляете на него — в его мире это может быть воспринято как реальная угроза. Поэтому необходимо правильно и постепенно приучать собаку к бытовой технике», — объяснил Голубев.

Общие правила подготовки

Идеально, если впервые с бытовой техникой собака познакомится еще в раннем возрасте. В это время адаптация происходит значительно легче. Но если питомцу предстоит узнать о существовании пылесоса уже во взрослом состоянии, принцип действия должен быть тот же.

Во-первых, сперва обязательно нужно познакомить собаку с неработающим предметом: дать обнюхать, заглянуть внутрь, похвалить. Во-вторых, непременно подготовить укромное место, где питомец сможет спрятаться в случае испуга.

Приучаем к пылесосу

Позвольте собаке спокойно исследовать предмет в любое время. Затем приучите ее к движениям пылесоса: например, поводите им по полу, но пока еще не включайте.

В идеале понадобится помощник на первый раз. Попросите члена семьи включить пылесос на короткое время в отдалении, на безопасном расстоянии. Во время звуков покормите питомца, хвалите его. Звук закончился — угощение тоже.

Приучаем к фену

Фен более опасен из-за тесного контакта с собакой. Для начала приучите к звукам, пока сушите свою голову. Покажите ему, что в действиях нет ничего опасного и что вы делаете это регулярно.

Чтобы приступить к сушке питомца, необходимо начинать с минимальной скорости и низкой температуры. Не дуйте в уши или в мордочку — это точно напугает. Во время звуков кто-то должен аналогично кормить собаку. Если это невозможно, воспользуйтесь лайфхаком: прицепите к ванной или кафелю резиновый лизательный коврик и намажьте его паштетом в качестве поощрения.

Приучаем к стиральной машине

Находиться в ванной во время работы стиральной машины необязательно. Поэтому приучить к ее звукам проще всего: пусть она работает в отдалении, а вы тем временем спокойно занимаетесь своими делами с собакой. В момент, когда машинка переходит в самый громкий режим, отвлеките питомца игрой или лакомствами.

«Главная ошибка — резко знакомить собаку с предметами, тем более носиться за питомцем с пылесосом. Если она насторожена — это нормально, это часть ее инстинктов. Ваша задача — показать, что работа техники — это рутинный процесс, который в случае животного может еще и ассоциироваться с чем-то приятным. Например, вы запускаете стиральную машинку — это время отдохнуть на диване и почесать пузико. А магия лакомств работает безотказно», — заключил Голубев.

