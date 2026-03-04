Покайтесь: священник запретил носить крест как украшение

Священник Береговой назвал кощунством крест на обуви и ниже пояса

Православный священник Владислав Береговой заявил, что крест нельзя использовать как украшение или элемент декора. Исключение возможно только как осознанное свидетельство веры, сообщает RT .

Священник подчеркнул, что крест — сакральный символ христианства, а не модный аксессуар.

«Я считаю, что это категорически неприемлемо. Крест — это символ нашей веры, символ нашей верности Христу… Крест — это сакральный религиозный символ, а не украшение», — пояснил Береговой.

По его словам, изображение креста допустимо на одежде лишь как исповедание веры. Речь идет о вещах, которые подчеркивают принадлежность к православию, а не следование трендам.

Священник уточнил, что крест должен располагаться выше груди, ближе к сердцу. Изображения ниже пояса, на джинсах, в виде серег или на подошве обуви он назвал недопустимыми. Особо кощунственным Береговой считает христианский крест на обуви.

Если речь идет не о религиозном символе, а о геометрическом рисунке, повода для осуждения нет. Тем, кого смущает подобный дизайн, священник посоветовал отказаться от покупки.

Сознательное эпатажное использование креста он назвал большим грехом. Тем, кто носил такие вещи по незнанию, иерей рекомендовал покаяться на исповеди.

