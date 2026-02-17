Пока только воздух: в МВД опровергли планы брать при тесте на алкоголь слюну

В МВД РФ опровергли планы брать при тесте на алкоголь слюну

Распространяемые материалы об изменениях в правила освидетельствования на состояние опьянения ошибочны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны», — отметила Волк.

По ее словам, инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения была предложена, но не вступила в силу и является проектом. Ее ждет общественное обсуждение. По нововведению для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ могут применять приборы, определяющие это по образцу слюны.

Как уточнила официальный представитель МВД, в то же время для выявления алкогольного опьянения по-прежнему будут применять приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Их применение планируется осуществлять только с согласия водителя.

Она пояснила, что предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить путь дальше, а полицейским — оперативно выявлять нарушителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, если у них нет наличия характерных признаков.

Также Волк призвала экспертов внимательно изучать сведения о нормотворческих инициативах МВД, которая размещена на официальных ресурсах, и воздержаться от их некорректной интерпретации.

