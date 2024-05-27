Пойманный с поличным на взятке вице-губернатор Кубани добровольно уволился

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Сергей Власов добровольно покинул пост вице-губернатора Краснодарского края 27 мая, сообщает «Бриф24» со ссылкой на региональную администрацию. Накануне пресса писала, что чиновника задержали прямо во время получения взятки.

В сообщении краснодарского правительства говорится, что Власов покинул занимаемое кресло «по собственному желанию». Отставку утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На днях, по данным журналистов, Власова задерживали при получении взятки.

Ряд ресурсов в Telegram утверждал, что уже бывшего вице-губернатора поймали, когда ему передавали взятку в 1,3 миллиона рублей.