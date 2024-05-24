Замгубернатора Кубани Власова задержали во время получения взятки

Некоторые Telegram-каналы написали, что высокопоставленный чиновник был якобы задержан 23 мая во время получения взятки в 1,3 млн руб., не уточняя подробностей, в том числе, где было совершено преступление.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

С 2022 года Власов курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, надзор в Госжилинспекции и строительной сфере. Также он курировал министерство ГО и ЧС Краснодарского края.