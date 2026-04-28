Появилось видео из сгоревшего здания в 3-м Балтийском переулке столицы
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Пресс-служба ГСУ СК России по Москве опубликовала видео после пожара в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в столице, где погибли восемь человек. На нем видно, что некоторые этажи здания покрылись гарью.
В помещениях разбросаны разные предметы. Окна деформировались.
Пожар произошел днем 28 апреля. 12 человек пострадали. Суммарная площадь пожара составила полторы тыс. квадратных метров.
Для тушения возгорания задействовали поезд и вертолет. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.