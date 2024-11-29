Появилось новое место притяжения Барского пруда для жителей Щелково

Пешеходную сеть в Гребнево выбирают для прогулок не только местные сельские жители, но и щелковцы из других микрорайонов округа. Новая прогулочная зона у Барского пруда простирается на 2 тыс. м тротуаров и 200 м велодорожек, благодаря чему любители активного образа жизни смогут без труда пройти рекомендуемую дневную норму шагов — 10 тыс.

На благоустроенной территории у Барского пруда создали современную детскую площадку, пешеходные и велосипедные дорожки. Для удобства гуляющий установлены скамейки и урны. Вечером территорию освещают красивые фонари. Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Пешеходный мост, соединивший остров Большой с усадьбой Гребнево, стал новой достопримечательностью зоны отдыха у Барского пруда. Посетители стараются непременно пройтись по нему, чтобы полюбоваться на воду и понаблюдать за мелкими рыбешками, обитающими в водоеме.

Благоустройство продолжится и на острове. Там планируют обустроить тротуар, велодорожки и парковки, установить освещения и провести озеленение.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из бюджетов Московской области и городского округа Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.