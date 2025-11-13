Появились снимки прототипа новейшей ядерной ракеты США

сегодня в 13:28

В Штатах фотографы смогли два раза снять американский бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181А Long-Range Standoff, сообщает Ura.ru .

Как пишет Defense News, фотографам выпала редкая возможность увидеть один из самых секретных проектов в стране.

Несущий секретную ракету самолет пролетел над Калифорнией на небольшой высоте. Данный полет носил испытательный характер, об этом говорят оранжевые полосы на нижней части крыльев.

The Aviationist добавил, что данный самолет нес ракету AGM-181А LRSO.

Это ядерная крылатая ракета. Она может незаметно обходить радары противника. У LRSO дозвуковая скорость. ее нельзя обнаружить. Мощность у данной ракеты в 10 раз превышает показатели бомбы, сброшенной в Хиросиме. Дальность полета — 2,4 тыс. км.

