Появились подробности побега из России 19-летней чеченки Заурбековой

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева подтвердила, что 19-летняя уроженка Чечни Лия Заурбеков улетела из России. По ее словам, девушка покинула страну без мобильного телефона, сообщает Газета.ru .

Меркачева отметила, что за рубежом молодая чеченка будет использовать гаджет, не зарегистрированный на нее. Она надеется, что Лия в дальнейшем свяжется либо с правозащитной организацией, либо с адвокатом.

Член СПЧ предполагает, что ни одно убеждение не должно негативно сказаться на девушке, которая имеет право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению.

Вечером 16 мая неизвестные окружили московский полицейский отдел в районе Нагатино-Садовники, где находилась Заурбекова. Девушка утверждала, что стала жертвой домашнего насилия, поэтому и решила уйти из дома. Родные планировали забрать Лию обратно в Чечню.