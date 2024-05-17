Появились подробности побега из России 19-летней чеченки Заурбековой
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева подтвердила, что 19-летняя уроженка Чечни Лия Заурбеков улетела из России. По ее словам, девушка покинула страну без мобильного телефона, сообщает Газета.ru.
Меркачева отметила, что за рубежом молодая чеченка будет использовать гаджет, не зарегистрированный на нее. Она надеется, что Лия в дальнейшем свяжется либо с правозащитной организацией, либо с адвокатом.
Член СПЧ предполагает, что ни одно убеждение не должно негативно сказаться на девушке, которая имеет право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению.
Вечером 16 мая неизвестные окружили московский полицейский отдел в районе Нагатино-Садовники, где находилась Заурбекова. Девушка утверждала, что стала жертвой домашнего насилия, поэтому и решила уйти из дома. Родные планировали забрать Лию обратно в Чечню.