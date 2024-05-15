Появились новые подробности гибели группы Дятлова

Участники поисков пропавшей группы Дятлова в 1959 году Сергей Согрин и Владислав Карелин раскрыли новые детали дела. По их мнению, туристов могло убить что-то сверхъестественное, сообщает kp.ru .

Они рассказали, что в районе гибели членов группы им довелось наблюдать за странным явлением — большим светлым пятном в небе, которое начинало разрастаться. Посередине образовалась небольшая звезда, которая тоже увеличивалась.

«Это пятно двигалось с юго-запада на северо-восток и как бы падало на землю. Затем оно скрылось за лесом, оставив на небосклоне светлую полосу», — поделились поисковики.

Многие сочли, что группа могла выйти из палатки в мороз из-за сверхъестественного. Некоторые поисковики же уверены, что точную причину гибели путешественников никто никогда не узнает.