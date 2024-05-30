Появились качели: благоустройство Комсомольского пруда продолжается в Одинцове

На территории Комсомольского пруда в 8 микрорайоне города Одинцово установили новую хоккейную коробку, высадили аллею лип. Здесь же поставили качели и оборудовали настил над береговой линией пруда.

Застройщик ЖК «Союзный» продолжает работы по благоустройству Комсомольского пруда. В скором времени появится ограждение, будут благоустроены подходы к воде и дополнительно проведено озеленение территории.

«У нас осталась уже последняя часть — благоустройство прилегающей территории. Погода установилась хорошая. Мы организовываем сезонные подходы и дорожки к Комсомольскому пруду и хоккейной площадке, здесь предстоит укладка тротуарной плитки, грунтовые дорожки. Также мы еще планируем высадить кусты и деревья по нашему плану благоустройства и надеемся к концу июня все работы завершить», — рассказал руководитель строительного проекта АО «СЗ „Вектор недвижимости“» Станислав Захаров.

Подружки Мария и Дарья живут неподалеку. Часто гуляют вдоль Комсомольского пруда. Уже оценили качели и террасы. Здесь удобный подход к воде и живописный вид.

«Все очень хорошо, нужно немного подождать, когда все работы завершат. Качели удобные, ждем, когда все достроят, и будет все отлично. Я сбежала от домашнего чтения, чтобы покачаться на качелях вместе с подругой», — поделилась Марина Прядихина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.