Поисковый отряд колледжа «Московия» посетил город воинской славы Ржев

Поисковый отряд «Русичи» профессионального колледжа «Московия» под руководством Татьяны Тимофеевой совершил памятное путешествие в город воинской славы Ржев. Мероприятие было направлено на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках маршрута памяти участники посетили несколько значимых мест. Первым пунктом стал Ржевский мемориал Советскому солдату, где поисковики возложили цветы к подножию памятника, отдавая дань памяти павшим героям.

Следующим этапом путешествия стал музей «Ставка Сталина» в деревне Хорошево, где участники встретились с Татьяной Еременко, дочерью маршала А. И. Еременко, и ее внуком. Эта встреча стала важным моментом для обмена воспоминаниями и историческими сведениями. В Центральной библиотеке им. А. Н. Островского прошла презентация книги Татьяны Еременко «Биография глазами дочери», приуроченная к исторической встрече Сталина с генералом Еременко. Поисковая работа завершилась в лагере «Зарница», где участники отряда провели полевые исследования, находя артефакты военных лет и бережно храня память о подвигах предков.

Отряд «Русичи» продолжает традиции патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Каждый найденный артефакт является важной частью истории, которую необходимо передать будущим поколениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.