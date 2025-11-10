Трагические находки были сделаны в Рузском муниципальном округе в ноябре 2025 года отрядом «Эхо Войны» Тучковского отделения ДОСААФ Московской области. Поисковики вели раскопки в районе деревни Апальщино Рузского района, где 84 года назад шли ожесточенные бои с участием 144-й стрелковой дивизии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Боевые позиции советских воинов удалось обнаружить в блиндаже, вход которого был украшен лошадиной подковой — вероятно, это был талисман, дававший надежду защитникам Родины. Внутри укрепления поисковики нашли самодельную кирпичную печь, возле которой лежали останки двух бойцов.

Обстоятельства гибели воинов удалось частично восстановить благодаря находкам на месте раскопок. Оба бойца, по предварительным данным, получили минно-взрывные травмы конечностей. Один из погибших оказался политруком — об этом свидетельствовали характерные знаки различия: звезда на рукаве и целлулоидная вставка в воротнике.

Последняя попытка спасти себя была зафиксирована находкой вскрытой упаковки от бинтов рядом с политруком. По всей видимости, он пытался оказать себе медицинскую помощь, когда получил смертельное ранение в затылок.

Личные вещи бойцов, которые могли бы помочь установить их имена, к сожалению, не сохранились. Поисковики продолжают работу по установлению личностей погибших защитников Отечества.

«Память о героях будет увековечена после определения места и даты их захоронения. Найденные останки воинов станут еще одним напоминанием о цене, которую заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Поисковое движение продолжает важную работу по сохранению памяти о погибших защитниках Родины и установлению судеб пропавших без вести воинов. Каждая такая находка — это не только дань уважения павшим героям, но и важный вклад в сохранение исторической правды.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.