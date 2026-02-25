Поисковики Одинцовского округа запустили опрос к 85-летию битвы за Москву

Опрос к 85-летию битвы за Москву запустили поисковики Одинцовского округа Подмосковья. Жителям старше 12 лет предлагают ответить на пять вопросов о военной истории края и работе поисковых отрядов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анкетирование приурочено к предстоящему 85-летию битвы за Москву. Полученные данные помогут сделать поисковую работу более эффективной и понять, насколько востребована тема сохранения исторической памяти.

«В первую очередь организаторы опроса надеются уточнить, насколько важна и востребована для общества память о событиях, связанных с боевой славой Подмосковья и героях, отстоявших родную землю. Также предстоит выяснить, существует ли запрос на информацию о современных добровольцах, сохраняющих историческую память», — отметил командир одинцовского поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Опрос состоит из пяти вопросов. Его прохождение займет не более одной минуты.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.