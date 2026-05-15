Поисковики нашли пулеметный колпак времен битвы за Москву в Лапино

Поисковики обнаружили в окрестностях деревни Лапино в Одинцовском округе железобетонный пулеметный колпак 1941 года. Артефакт относится к периоду Битвы за Москву и был найден на линии Московской зоны обороны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Находку сделали во время краеведческого мониторинга бывших оборонительных рубежей. О возможном расположении исторического объекта поисковикам сообщил местный житель. В результате обследования территории колпак удалось локализовать на высоком берегу реки Медвенки, который в октябре 1941 года использовался как естественная преграда при строительстве одной из линий Московской зоны обороны.

