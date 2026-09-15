Поисковики Можайска установили имя пулеметчика Георгия Филатова

Поисковики отряда «Укрепрайон № 36» обнаружили под Можайском останки красноармейца Георгия Филатова, погибшего в октябре 1941 года в боях за город. Имя пулеметчика удалось установить по смертному медальону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В районе деревни Кукарино поисковики отряда «Укрепрайон № 36» обнаружили останки двух советских бойцов, погибших в боях за Можайск 17–18 октября 1941 года. В одном из окопов они нашли котелок, пулеметную коробку и останки солдат.

Имя одного из бойцов установили по хорошо сохранившемуся пластиковому смертному медальону. Им оказался красноармеец-пулеметчик Георгий Михайлович Филатов, родившийся 25 июля 1918 года в селе Старобарда Старобардинского района Алтайского края. Его призвал Старобардинский райвоенкомат. Второго бойца пока опознать не удалось.

«Мы тут же, на месте, его открыли и увидели, что записка в нем есть, причем хорошо сохранившаяся, в трех экземплярах», — рассказал командир поискового отряда Дмитрий Писаренко.

Поисковики обратились в администрацию и военкомат на родине Филатова, которая сейчас относится к селу Красногорское Алтайского края. Поиск родственников красноармейца продолжается. На портале «Память народа» Георгий Филатов больше не будет числиться пропавшим без вести.

Перезахоронение найденных бойцов пройдет 16 сентября в Ельне. Поисковики также предлагают установить на месте боя памятный знак.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.