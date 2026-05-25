Поисковики дали россиянам рекомендации по безопасности на летний сезон

Лето — традиционное время отпусков, путешествий и семейных поездок. Согласно информации, предоставленной технологической платформой «Авито Путешествия», в период с мая по сентябрь 2026 года спрос на посуточную аренду загородных домов в Подмосковье увеличился на 14%. Средняя стоимость бронирования загородного жилья в этом регионе составляет 25,5 тыс. рублей за сутки. Глубина бронирования достигла 133 дней, что на 24 дня превышает показатели аналогичного сезона прошлого года.

Природа помогает расслабиться и восстановить силы, однако она требует ответственного отношения и соблюдения правил безопасности. Даже бывалые туристы могут оказаться в опасной ситуации, если проигнорируют элементарные меры предосторожности. По официальной статистике МВД, ежегодно регистрируется около 200 тыс. заявок на розыск людей, из них примерно 40 тыс. касаются детей. В большинстве случаев причина кроется в незнании основных правил поведения. Чтобы отдых был безопасным, необходимо неукоснительно следовать ключевым рекомендациям в лесу и у воды.

Базовые правила безопасности

Ребенок обязан наизусть знать номера телефонов родителей и четко представлять, как действовать в экстренной ситуации. Объясните ему, что если он потерялся, важно не паниковать. Здесь поможет правило «трех О»: остановись, оглядись, окликни.

Кроме того, важно объяснить правило «трех Н»: никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить. Если ребенку потребуется помощь, он может обратиться к «безопасному взрослому» — например, к полицейскому, сотруднику магазина или человеку с собственным ребенком — и попросить позвонить родителям.

Как вести себя лесу

Лесная прогулка требует серьезной подготовки. Детям запрещено ходить в лес без сопровождения взрослых. Необходимо надевать яркую одежду, обязательно брать с собой бутылку с водой, нескоропортящийся перекус, полностью заряженный телефон и свисток. Такой набор должен быть у каждого, кто отправляется в лес.

Если ребенок заблудился, ему нужно остановиться и не покидать то место, где он находится, набрать номер 112 и следовать рекомендациям спасателей. Нельзя приближаться к водоемам, пробовать на вкус незнакомые ягоды или растения, а также прятаться — это серьезно осложнит поиски.

Родителям важно постоянно держать ребенка в поле зрения и заранее проговаривать с ним все правила, чтобы предотвратить такую ситуацию.

Правила поведения у воды

Водоемы таят в себе повышенную угрозу: детям нельзя подходить к воде без взрослых, а плавать разрешается только под присмотром старших и исключительно в специально оборудованных местах.

Если человек тонет, нужно громко позвать на помощь окружающих и вызвать спасателей по номеру 112. Помогать следует с берега — подать утопающему веревку, палку или спасательный круг. Без специальной подготовки не стоит бросаться в воду: тонущий человек в панике способен утянуть вас за собой.

Если вы сами оказались в воде, старайтесь сохранять спокойствие: удерживайтесь на поверхности, переворачивайтесь на спину для отдыха, а при наличии течения двигайтесь к берегу по диагонали.

Если человек пропал

В случае исчезновения человека медлить нельзя: сразу звоните по номеру 112 и сообщайте о пропаже в отряд «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (800) 700-54-52. Подготовьте максимально подробное описание пропавшего: во что он был одет и где его видели в последний раз.

Каждая минута на счету — чем раньше начнутся поиски, тем выше шансы на благополучный исход. Поддерживать добровольцев можно через технологическую платформу «Авито» в рамках проекта #яПомогаю. Пользователи имеют возможность передавать отряду необходимые вещи и снаряжение, а также оказывать помощь ресурсами для проведения поисковых работ.

Помните: безопасность ваших родных напрямую зависит от вашей внимательности и готовности к любым ситуациям.