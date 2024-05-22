Поисковик Александрова: пожилым родственникам стоит купить браслет с геолокацией

Для пожилого родственника на всякий случай можно приобрести часы или браслет с функцией геолокации. Можно также купить безопасный браслет с нанесенным номером телефона или QR-кодом с необходимой информацией, сообщила РИАМО координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова.

«В первую очередь нужно быть рядом. Но не у всех есть возможность присматривать за родственником каждую минуту, поэтому эксперты советуют приобрести для родственника часы или браслет с функцией геолокации. Так вы сможете отследить его местоположение. Также стоит обратить внимание на любые браслеты безопасности», — сказала Александрова.

Она добавила, что сейчас на рынке они представлены в разнообразии: резиновые с нанесенным номером телефона, кожаные с металлической вставкой с гравировкой, с изображенным QR-кодом со всей необходимой информацией.

«Не стоит пренебрегать и простыми вещами — нашивкой с контактными данными. Она должна быть на одежде, приготовленной для выхода, которую ваш близкий вероятнее всего наденет. Когда человеку есть чем заняться, риск блужданий значительно уменьшается. Насыщенный распорядок дня, физическая и умственная активность помогают предупреждать такие ситуации, способствуют стабилизации физического и психического состояния человека», — рассказала руководитель поискового отряда.

Преподаватель Симуляционного центра Захар Доможиров также разъяснил, что синдром блужданий проявляется, когда человек с когнитивными нарушениями забывает, кто он и где сейчас живет.

«Мысленно переносится в прошлое: отправляется в дом, где проживал много лет назад, или на работу, с которой давно ушел. При этом уже на улице человек может забыть и о цели выхода. Будучи полностью дезориентированным, начнет бесцельно ходить. А родственники не знают, что им делать», — отметил Доможиров.