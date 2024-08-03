Поисковая операция на месте обрушившегося дома в Нижнем Тагиле завершена
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Специалисты МЧС РФ завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства.
Из-под завалов удалось достать 15 человек, среди которых семь детей. В данной трагедии погибли 10 человек, из них пять детей.
В пункте временного размещения сейчас проживает 21 человек из обрушившегося дома. Еще более 170 жильцов размещаются у родственников. Пострадавшим помогают, перечисляют выплаты.
Психологи МЧС оказали помощь людям по вопросу трагедии 24 раза. На телефон горячей линии поступило 88 звонков.
На месте ЧП работали свыше 550 человек и 74 единицы техники. В поисках выживших и погибших участвовали девять кинологических расчетов. От места обрушения вывезено около 2,5 тыс. тонн обломков стройконструкций и мусора.
Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого дома. ЧП произошло из-за взрыва газа. Распоряжением местных властей 3 августа объявили днем траура.