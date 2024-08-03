Поисковая операция на месте обрушившегося дома в Нижнем Тагиле завершена

Из-под завалов удалось достать 15 человек, среди которых семь детей. В данной трагедии погибли 10 человек, из них пять детей.

В пункте временного размещения сейчас проживает 21 человек из обрушившегося дома. Еще более 170 жильцов размещаются у родственников. Пострадавшим помогают, перечисляют выплаты.

Психологи МЧС оказали помощь людям по вопросу трагедии 24 раза. На телефон горячей линии поступило 88 звонков.

На месте ЧП работали свыше 550 человек и 74 единицы техники. В поисках выживших и погибших участвовали девять кинологических расчетов. От места обрушения вывезено около 2,5 тыс. тонн обломков стройконструкций и мусора.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого дома. ЧП произошло из-за взрыва газа. Распоряжением местных властей 3 августа объявили днем траура.