Поиски пропавшей в Смоленске девочки не станут прекращать ночью

Представительница поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юлия с позывным Бунтарка рассказала, что поиски пропавшей 9-летней девочки в Смоленске не прекратятся ночью, волонтеры намерены продолжать работу до достижения результата, сообщает ТАСС .

«На данный момент речи о прекращении поиска не идет. Будем искать до победного», — отметила она.

Известно, что утром 24 февраля 9-летняя девочка вышла из квартиры погулять с собакой из своего дома на улице Маршала Еременко. Ее мать обнаружила во дворе лишь животное и забила тревогу.

Местные жители предполагают, что школьницу могли насильно посадить в автомобиль и увезти. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. К проведению поисковых мероприятий подключены правоохранительные органы и добровольцы.

