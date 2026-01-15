Поиск работы молодыми специалистами: какие ждут препятствия на пути

Несмотря на индивидуальность каждого начинающего специалиста, поколение Z уже на старте знает, чего хочет, сообщила РИАМО директор по подбору персонала и сервису аутсорсинга процесса рекрутмента компании «Адвирос» Екатерина Калияниди.

«Молодые специалисты, такие как студенты старших курсов, недавние выпускники и начинающие профессионалы, часто предъявляют высокие требования к своей первой работе. Они стремятся к идеальным условиям: комфортным рабочим местам, достойной оплате и здоровой атмосфере в коллективе. Они не готовы мириться с тем, что кажется им неважным в профессиональной деятельности», — сказала Калияниди.

Осознанность молодых специалистов

HR-опросы подтверждают эту тенденцию: большинство работодателей отмечают, что главная проблема при найме молодежи — завышенные зарплатные ожидания у кандидатов. При этом более 75% представителей поколения Z считают баланс работы и личной жизни одним из основных приоритетов. Молодые соискатели все чаще ищут гибкий график, быстрый рост и осмысленные задачи, и готовы уйти из компании, если их ожидания не оправдаются в течение года.

«С одной стороны, хочется порадоваться за молодых специалистов и их осознанность — поколение Z не готово „жить работой“ и мириться с тем, что их не устраивает. По данным CFO-Russia, 82% зумеров выбирают работодателя по ценностям и смыслу: если продукт или культура кажутся токсичными или „ради прибыли“, они даже не начнут диалог. С другой стороны, представление молодых специалистов о работе порой ведет к столкновению с реальностью: далеко не каждая начальная позиция может сразу обеспечить все желаемые блага, а для того, чтобы зарабатывать сразу много — нужно и много трудиться», — добавила HR-эксперт.

Она подчеркнула, что молодежи бывает непросто принять, что карьерный старт часто связан с рутиной, невысокими зарплатами и необходимостью вложить усилия и набраться опыта.

Тут, по словам эксперта, конечно, как и во всем в жизни, нужна взаимность: компаниям стоит предлагать здоровые условия и рост, а молодым специалистам — сохранять гибкость и готовность учиться, не ожидая мгновенных идеальных условий.

Кадровый голод vs. «невозможность найти работу»

Сегодня на рынке труда наблюдается парадокс: компании заявляют о кадровом голоде, а молодые соискатели — о том, что невозможно устроиться. Статистика иллюстрирует это противоречие: при общей безработице в России около 2,4%, молодежь до 25 лет составляет непропорциональные 19% всех безработных.

Во-первых, многие работодатели выставляют завышенные требования к начинающим. Одним из важных и часто встречающихся условий является готовность молодого специалиста к полному рабочему дню, что не всегда это возможно ввиду того, что кандидат может быть еще студентом бакалавриата или магистратуры.

Работодатели все чаще требуют от кандидатов на стартовые позиции наличие опыта работы, что становится серьезным препятствием для молодых специалистов, только что окончивших вузы. Теоретическая подготовка выпускников может быть на высоком уровне, однако не каждый из них успел приобрести практический опыт во время учебы.

Во-вторых, молодежь ожидает многого от первого места работы — комфортную атмосферу, высокую зарплату, гибкий график, лояльное отношение руководства, отсутствие переработок и нежелание делать что-то экстра для дальнейшего роста. На рынке бываютситуации, когда молодой сотрудник выходил на работу, пройдя несколько этапов отбора, понимая уровень дохода и свой будущий функционал, но спустя пару месяцев принимал решение об уходе — это связано с тем, что, на их взгляд, усилия, которые нужно прикладывать к выполнению поставленных задач не соразмерны получаемому доходу.

«И одновременно с этим, мы наблюдаем новый тренд, на позиции начального уровня все чаще откликаются более опытные и зрелые профессионалы, которые ввиду ситуации на рынке труда (по данным hh.ru число активных вакансий на 27% ниже, чем год назад) готовы претендовать на такие роли, что дает возможность работодателю выбирать и делать выбор в пользу опыта», — заключила Калияниди.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.