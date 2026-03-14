Похороны актрисы Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате

Похороны российской актрисы театра и кино Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате по ее завещанию, сообщает РИА Новости .

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 100-м году жизни.

«Церемонии прощания не будет. Не будет ни коллег, ни гостей. Похороны пройдут в закрытом формате. Такое решение было ее последней волей», — сказал директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев.

Широкую известность Людмила Аринина получила благодаря своим ролям в театре «Мастерская Петра Фоменко» и советских фильмах, в том числе «Гостья из будущего».

