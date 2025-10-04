Похитителя восьмилетней девочки в Балашихе отправили в СИЗО

Суд на 2 месяца арестовал 39-летнего мужчину, обвиняемого в похищении ребенка в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Вечером 1 октября в Балашихе неизвестный попытался похитить незнакомую школьницу. Он взял девочку за руку и пытался увести с собой. Ребенок начал кричать. К паре подошел молодой человек в капюшоне и помешал забрать школьницу.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Выяснилось, что он не имел постоянной регистрации в Подмосковье. В ходе допроса задержанные не признал вину.

Подмосковный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря текущего года.

