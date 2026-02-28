Похитителя 9-летней девочки из Смоленска заключили под стражу
Фото - © РИА Новости
Суд в Смоленске заключил под стражу до 25 лет мужчину, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Девятилетняя девочка отправилась гулять с собакой примерно в 08:00 24 февраля. Обратно она не вернулась.
26 февраля вечером пресс-служба Следкома рассказала, что был установлен и задержан вероятный похититель. Девочку нашли в одном из домов Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Еще задержали его сожительницу. Пару обвиняют по статье о похищении несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в похищении девочки в Смоленске в последние месяцы не использовал мобильный телефон. Он контактировал с сожительницей через записки.
