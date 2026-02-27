Подозреваемый в похищении ребенка в Смоленске скрывался без телефона

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске в последние месяцы отказался от мобильного телефона и общался с сожительницей через записки, сообщает RT .

Дочь 51-летней Людмилы (имя изменено) рассказала, что Сергей Грищенков контролировал каждый шаг ее матери и вел себя подозрительно. По ее словам, мужчина казался странным и проявлял признаки абьюзивного поведения.

«Сергей контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин. Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки. Они около года назад расстались, но поддерживали связь», — рассказала собеседница RT.

Девушка отметила, что не знала о возобновлении совместного проживания. По ее словам, у матери есть проблемы с алкоголем и долгами, поэтому общение было редким. Два дня назад Людмила писала о задолженности по ЖКХ и просила помощи, о ребенке в квартире она не упоминала. Женщина работала мерчандайзером в супермаркете.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней. Сейчас я не знаю, где она находится и считает ли следствие ее соучастницей. Я не могу до нее дозвониться уже второй день», — добавила дочь.

Ранее девочку нашли, подозреваемого задержали. По данным RT, сожительница проходит по делу как свидетель.

