Гендиректор центра развития компетенций по информационной безопасности «Амитэкс» Анна Митрохина объяснила, что похитить конфиденциальные данные пользователя с помощью его утерянной или заблокированной SIM-карты практически невозможно, сообщает RuNews24 .

По ее словам, мошенники иногда пытаются распространять недостоверную информацию, чтобы в дальнейшем предложить жертвам свою «защиту». Схема может выглядеть так: аферисты покупают SIM-карты с уже использовавшимися, но заблокированными номерами, зная, что прежние владельцы могли забыть отвязать эти номера от своих аккаунтов на портале госуслуг.

Однако, как отметила эксперт, такая «многоходовка» на самом деле нереализуема на практике. На портале госуслуг действует специальный механизм, разработанный в сотрудничестве с операторами связи, который исключает подобные ситуации. В частности, здесь обязательна двухфакторная аутентификация.

Кроме того, банки также имеют множество способов проверки легитимности операций. Они, в частности, отслеживают модели устройств, с которых проводятся транзакции. Если вдруг платежи начинают поступать с другой модели, отличающейся от ранней, это может быть поводом для дополнительной проверки.