Похищенного в США мальчика нашли живым спустя 70 лет

Шестилетнего мальчика, который был похищен в парке Калифорнии в 1951 году, нашли живым с помощью онлайн-теста на родословную, старых фото и газетных вырезок, сообщает MK.Ru со ссылкой на Bay Area News Group и агентство Associated Press.

Племянница исчезнувшего ребенка смогла отыскать своего дядю, который живет на восточном побережье США, благодаря помощи полиции, ФБР и министерства юстиции США.

Как сообщает Associated Press, 21 февраля 1951 года женщина похитила шестилетнего мальчика из парка в Западном Окленде, где он играл с братом Роджером. По данным Bay Area News Group, она перевезла его на восточное побережье, где ребенок оказался в семье, которая воспитывала его как своего. На протяжении более 70 лет Луис считался пропавшим.

В 2020 году возникло предположение, что Луис, возможно, еще жив, когда его племянница Алеквин решила пройти онлайн-тест ДНК. Результаты показали 22% совпадение с человеком, который оказался ее дядей. Однако расследования не привели к ожидаемым результатам.

В начале 2024 года она и ее дочери снова начали поиски. Посетив публичную библиотеку в Окленде, она изучила микрофильмы со статьями в Tribune, в числе которых была фотография Луиса и Роджера. Это добавило ей уверенности, что она движется в правильном направлении. В тот же день американка связалась с полицией Окленда.

Луис находился на восточном побережье и предоставил образец своей ДНК. Как утверждает Алеквин, 20 июня следователи пришли в дом ее матери и сообщили им обоим о нахождении пропавшего 70 лет назад родственника.

24 июня Луис прибыл в Окленд в сопровождении своей семьи и встретился с Алеквин, ее матерью и другими близкими.