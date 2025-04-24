Погода в Кузбассе станет аномальной к выходным

В Кемеровской области на выходных 26 и 27 апреля ожидается новая волна аномального тепла. В эти дни температура повысится до плюс 32 градусов по Цельсию, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В пятницу, 25 апреля, кузбассовцев ждет ясная погода и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в регионе ожидается 2-7 градусов мороза, причем местами может похолодать до минус 12 градусов. Тепло вернется днем, и столбики термометров покажут в среднем до плюс 9-14 градусов тепла.

Близкая к летней погода установится в Кемеровской области уже 26 апреля. Несмотря на то, что ночью ожидается до одного градуса мороза, днем будет до плюс 22 градусов тепла, местами — до 27 градусов. Однако в субботу порывы ветра в Кузбассе могут усилиться и достичь 16 м/с.

В ночь на 27 апреля в Кемеровской области плюсовая температура достигнет 5-10 градусов, а днем прогнозируется до плюс 27 градусов. Местами в воскресенье может быть 32-градусная жара, предупредили синоптики.