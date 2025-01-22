Погода в Екатеринбурге изменится после самого холодного дня в году

Синоптики заявляли, что 22 января может оказаться самым холодным днем наступившего года. Однако морозы вскоре покинут уральскую столицу, сообщает АБН24 со ссылкой на эксперта «Погоды в Екатеринбурге» Алексея Паулина.

В ночь на среду, 22 января, в Екатеринбурге похолодало до минус 25 градусов. Днем этого же дня ожидался ветер с порывами до 18 метров в секунде и до 18 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков, потепление придет в Екатеринбург уже 24 января. Пятничным днем в городе ожидается минус 11 градусов и ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Местами в регионе может сохраниться сильный холод — на востоке и севере Свердловской области прогнозируются 32-градусные морозы. В пятницу в ряде районов также могут пройти снег и метель.